Vrouw beschoten bij woning; in kritieke toestand opgenomen

Bij een woning in Suriname is een vrouw vanmiddag beschoten door een man. Ze liep schotwonden op aan haar rug en benen en is in kritieke toestand per ambulance naar de Spoedeisende Hulp afgevoerd.

De beschieting vond rond 12.10u plaats bij een woning aan de Frederikshoopweg, door een tot nu toe onbekende man. De dader stapte daarna in een zwart gelakt voertuig en reed hard weg.

Verschillende eenheden van de Surinaamse politie zijn ter plaatse. Van de dader ontbreekt nog elk spoor. De politie is een zoektocht gestart naar de dader.