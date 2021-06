Staatsbedrijf FAI dient miljoenen schadeclaim in bij Vlaamse fruithandelaar

Het Surinaamse staatsbedrijf Food and Agriculture Industries (FAI) heeft een miljoenen schadeclaim laten indienen bij de Vlaamse fruithandelaar Hein Deprez en zijn bedrijven. Volgens het Financieele Dagblad (FD) zou het gaan om schadeclaims van opgeteld ruim 45 miljoen US dollar.

Het dagblad schrijft dat Deprez en zijn ondernemingen zich volgens de Surinamers schuldig hebben gemaakt aan mismanagement en onrechtmatig handelen bij het beheer van grote Surinaamse bananenplantages.

Het Belgisch bedrijf The Fruit Farm Group, waarvan Deprez groothandelaar was, verliet Suriname in februari 2020. Het bedrijf gaf toen aan dat de huidige politieke, financiële en economische toestand van Suriname het verder opereren onmogelijk maakt.

Het bedrijf heeft zich per 13 februari vorig jaar teruggetrokken uit Suriname en de operaties van FAI overgedragen aan het lokale management. De Belgen hadden 90% van de aandelen in het bedrijf en de Surinaamse Staat de overige 10%.

De toenmalige minister minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) Rabin Parmessar was niet te spreken over de wijze waarop het Belgische bedrijf het land heeft verlaten. “De regering overweegt juridische stappen tegen het bedrijf” zei een boze Parmessar toen in de assemblee.

De minister zou met name gevallen zijn over de passage ‘de politieke, financiële en economische toestand van Suriname maakt het verder opereren onmogelijk‘.

Suriname verwijt de Belgen de bananenplantages in Suriname in de steek te hebben gelaten. In strijd met afspraken en toezeggingen zouden en Deprez en zijn bedrijven zonder voldoende vooraankondiging de plantages in slechte toestand hebben achtergelaten aldus het FD.