Man slaat vrouw na betrapping met buitenvrouw

Een man heeft zijn vrouw in Paramaribo geslagen toen zij hem met zijn buitenvrouw had betrapt. Hij was boos dat hij betrapt was.

Hij begon zijn vrouw met wie hij een relatie van twaalf jaar had, daarom te slaan. Zij liep verwondingen op, maar die waren niet ernstig van aard.

De vrouw vond het niet correct dat zij is geslagen. Zij heeft bij de politie aangifte gedaan. De politie heeft haar verwezen voor medische behandeling. Zij heeft de verdachte opgespoord en gearresteerd.

De verdachte is zondag na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De man had een relatie met beide vrouwen in Suriname en wilde die vermoedelijk ongestoord voortzetten.