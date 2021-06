25-jarige Fransman met cocaïne in sportschoenen aangehouden

De 25-jarige Fransman Romeo B. is op zaterdag 12 juni door de wetsdienaren van de controle post Stolkersijver, in het district Commewijne aangehouden voor overtreding van de Wet Verdovende Middelen. De man had drugs in zijn sportschoenen, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Tijdens controlewerkzaamheden werd Romeo, die gezeten was in een taxi staande gehouden. Op hem werd er een hoeveelheid hasj aangetroffen. Naar aanleiding hiervan werd er een onderzoek door de politieambtenaren ingesteld in het voertuig. Daarbij werd er een tas met sportschoenen die Romeo toebehoorde aangetroffen.

In de sportschoenen zat 800 gram cocaïne verborgen. Zowel de hasj en de cocaïne werden door de politie in beslag genomen, waarna de verdachte samen met de drugs aan de afdeling Narcotica Brigade werd overgedragen.

Romeo is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie achter slot en grendel geplaatst meldt de politie.