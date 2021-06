VIDEO: Werknemer steekt auto van baas in brand

Deze auto in Suriname, is maandag aan het begin van de avond in brand gevlogen en volledig uitgebrand. Het voertuig zou in brand zijn gestoken door een werknemer van de eigenaar.

De brand vond plaats aan de Oost-Westverbinding, niet ver van de Bosjebrug. Wat de man ertoe heeft gedreven om de auto in brand te steken is niet duidelijk. Vernomen wordt dat hij van plan was om het voertuig te kopen van de eigenaar.

De verdachte is na zijn daad door de politie meegenomen.

Een omstander maakte dit filmpje: