Notoire dief neemt keer op keer alles wat hij vindt weg

De Surinaamse politie heeft vorige week de notoire dief Wendel M. meer bekend als ‘Dia’, voor de zoveelste keer aangehouden. Deze verdachte is meermalen voor gepleegde diefstallen en inbraken in het ressort Flora door de politie in verzekering gesteld. Zodra Wendel in vrijheid wordt gesteld, maakt hij zich wederom schuldig aan eerder genoemde strafbare feiten en neemt alles wat hij vindt weg meldt het Korps Politie Suriname.

In de vroege ochtend van vrijdag 4 juni pleegde hij een inbraak in een woning aan de Coesewijnestraat. Daarbij werd weg genomen een bol tuinslang en 2 droogrekken. De verdachte vervolgde na deze inbraak zijn weg en deed die zelfde ochtend een ander adres op het Florapojekt aan.

Hij plaatste de buitgemaakte goederen naast de schutting, sprong daarover en begaf zich op het erf. De vrouw des huizes hoorde op dat moment een geluid en nam een kijkje. Daarbij zag zij de welbekende notoire dief over de schutting wegspringen met medeneming van een paar slippers.

De verdachte werd door de politie van Flora opgespoord en op zondag 6 juni aangehouden. Van de buitgemaakte goederen zijn slechts de twee droogrekken achterhaald. Wendel werd voorgeleid en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie ingesloten, meldt de politie.