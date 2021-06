Driftige drugsgebruikende zoon (51) gaat eigen moeder te lijf

De politie van het bureau Latour werd in de avond van zondag 6 juni ingeschakeld toen de 51-jarige Wilfred D. te keer ging tegen zijn moeder op een adres aan de Nieuw Zorgweg. Daar aangekomen werd de driftige zoon door de politie in de boeien geslagen, meldt het Korps Politie Suriname.

Volgens verklaring van de moeder gebruikt haar zoon marihuana en zodra hij onder invloed is van het verderfelijk spul, gaat hij te keer tegen haar. Op die bewuste avond was het weer het geval, waarbij Wilfred de shutters van de woning kapot sloeg. Verder bedreigde hij de moeder te zullen doden en de woning in brand te zullen steken.

De man ging zijn moeder met een gele emmer te lijf, waardoor de vrouw uitgleed en op de grond viel. Desondanks bleef Wilfred zijn moeder slagen toebrengen. Op een bepaald moment lukte het de aangeefster op te staan en weg te rennen, waarna zij de politie verwittigde. Het slachtoffer moest medisch worden behandeld.

Bij een ingesteld onderzoek in de woning werden 11 wikkels marihuana die Wilfred toebehoorden, aangetroffen en in beslag genomen. De drugsverslaafde zoon werd ter afkoeling overgebracht naar het politiebureau. Hierna werd hij voorgeleid en na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld meldt de politie.