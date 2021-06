Voedselpakketten voor burgers Nickerie en Coronie getroffen door wateroverlast

President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens zijn bezoek aan Henar, in het district Nickerie, aangegeven dat er structurele oplossingen nodig zijn voor het vraagstuk van wateroverlast. Het staatshoofd heeft zich op 11 juni 2021 georiënteerd in het gebied La Beni, te Henar, dat getroffen is door wateroverlast.

Vanwege een breuk in de lekbeteugelingsdam in het Surinam Kanaal heeft het gebied, dat enkele tienduizenden hectare omslaat te kampen met wateroverlast. Het staatshoofd zal op 12 juni 2021 een ministersteam afvaardigen naar het gebied om alle details betreffende de situatie aldaar te bespreken. “De oplossingen, schade, compensatie, welke maatregelen er nu getroffen zullen worden en in de toekomst om de schade te beperken. Dit gaat elk jaar gebeuren bij hevige regenval.”

De president heeft verder voedselpakketten toegezegd aan de burgers die getroffen zijn. Ook in Coronie, waar burgers getroffen zijn door wateroverlast zullen er pakketten worden verstrekt. Het staatshoofd heeft de dc de instructie gegeven om een goede analyse te maken van de situatie.