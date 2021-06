RBTM rijdt voertuig van rovers klem na wegrukken ketting vrouw

Leden van het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) reden op maandagmiddag 7 juni de drie verdachten, Marc C. (30), Guillermo D. (34) en de 31-jarige Albert J. aan de Monplaisirweg klem. Dit drietal wordt ervan verdacht zich eerder op die dag schuldig te hebben gemaakt aan diefstal middels geweldpleging meldt het Korps Politie Suriname.

De wetsdienaren van het politiebureau de Nieuwe Grond deden na de melding van het Command Center dat een 61-jarige vis verkoopster ter hoogte van een servicestation aan de Indira Gandhiweg van haar gouden halsketting was beroofd, de plek aan voor onderzoek.

Ter plaatse werd de benadeelde aangetroffen en verklaarde aan de politie dat zij onder bedreiging van een vuistvuurwapen door twee manspersonen van haar gouden halsketting was beroofd. Na de daad renden de twee verdachten in de richting van het servicestation, waarna zij plaatsnamen in een gereedstaand voertuig dat in volle vaart wegreed richting de Monplaisirweg.

Na een gelanceerd algemene oproep voor de politie-eenheden op het veld werd het gebied uitgekamd. Het RBTM signaleerde drie verdachten die gezeten waren in een blauw gelakt voertuig en reed de auto klem. Deze drie verdachten hielden de politie voor dat zij autopech hadden en op een monteur zaten te wachten.

Aan de hand van de beschrijving en de signalementen van de twee mannen die de beroving hadden gepleegd, ging het RBTM over tot de aanhouding van het drietal. Bij een ingesteld onderzoek in het voertuig troffen de wetsdienaren een vuistvuurwapen zonder patronen aan.

De buit gemaakte halsketting is nog niet achterhaald. De drie verdachten werden samen met het voertuig en het in beslag genomen vuistvuurwapen overgedragen aan de politie van het bureau De Nieuwe Grond. Bij confrontatie herkende de benadeelde de twee mannen die haar van haar gouden halsketting hebben beroofd positief.

Bij de voorgeleiding verklaarde één hunner dat er nog twee manspersonen in het voertuig zaten, aan wie zij na de beroving de halsketting hebben overhandigd. Dat deze twee kompanen op een bepaald moment uit het voertuig stapten en te voet hun vlucht voortzette richting de Indira Ghandiweg.

Aan de opsporing en aanhouding van de twee voortvluchtige verdachten wordt gewerkt. De verdachte Marc was eerder eveneens ter zake beroving ingesloten en was nauwelijks drie weken in vrijheid gesteld. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij samen met zijn twee kompanen Guillermo en Albert in verzekering gesteld.

Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de Recherche van regio Midden meldt de politie.