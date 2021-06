COVID-19 checkpoint AZP verhuist naar ‘noodhospitaal’ op KKF terrein

Vanwege de enorme toename van het aantal besmettingen met COVID-19 en het daardoor toegenomen aantal ziekenhuisbehoeftige(COVID-19 suspecte en COVID-19 positieve) patiënten, is er een gebrek aan opvangmogelijkheden ontstaan op de lokatie aan de Abraham Samsonstraat.

Hierdoor is het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) genoodzaakt de COVID-19 checkpoint ingaande vrijdag 11 juni 2021 te verhuizen naar het KKF terrein waar er een ‘noodhospitaal’ is opgezet.

De COVID-19 checkpoint op het KKF-terrein is uitsluitend voor patiënten die eventueel moeten worden opgenomen:

– positieve patiënten in thuisisolatie en suspecte patiënten in thuisquarantaine die verslechteren, bij voorkeur vooraf aangekondigd door de huisarts;

– patiënten vanuit de verschillende swabunits die opnamebehoeftig zijn, die vooraf zijn aangekondigd.

De COVID-19 checkpoint op het KKF-terrein is te bereiken via de ingang aan de Benjaminstraat en telefonisch via de centrale van het AZP 442222 toestelnummers 8832 en 8833.

De patiënten die de SEH op het AZP terrein bezoeken (uitsluitend niet covid-gerelateerde spoedgevallen), moeten bij de triagepost dicht bij de ingang enkele korte vragen beantwoorden om gescreend te worden op covidklachten. Het is in uw eigen belang om de vragen naar waarheid te beantwoorden!

Huisartsen gevallen dienen zich aan te melden bij hun huisarts of de wachtdokter. Mensen met milde covid klachten, die niet ziek genoeg zijn voor opname, moeten naar de reguliere swabposten om te swabben.