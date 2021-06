VIDEO: Meye komt terug op uitspraken en maakt excuses

Bisschop Steve Meye heeft vanmorgen zijn excuses gemaakt, nadat gisteren naar buiten was gekomen dat hij gelogen heeft over het doodvallen van een jonge medewerker van Choi’s supermarkt in Suriname. In dit filmpje beweerde Meye dat een jongeman van 19 dood was neergevallen in Choi’s, twee dagen nadat hij gevaccineerd was.

Maar volgens de Surinaamse supermarkt en ook de familie van de jongeman is dit niet waar; de jongeman was al enkele weken ziek na besmetting met het coronavirus en is in het ziekenhuis overleden. Ook was hij niet gevaccineerd zoals Meye beweerde.

Tegen D-TV Express zei Meye vanmorgen dat hij terugkomt op zijn uitspraken en zijn excuses maakt. Luister hier naar het gesprek met hem: