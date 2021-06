Lock-downovertreder verzet zich bij aanhouding en verricht vernieling aan politiebureau

De politie van het bureau Lelydorp hield in de vooravond van zondag 6 juni tijdens controlewerkzaamheden de 37-jarige Gerold R. aan. Deze overtreder reed volgens de Surinaamse politie over de Indira Ghandiweg komende vanuit de richting van Para gaande in die van Paramaribo. Ter hoogte van het politiebureau werd Gerold staande gehouden, waarna hem de bestuurlijke boete werd opgelegd.

De man kon zich daarmee niet verenigen en ging tekeer tegen de politie. Er werd toen de opdracht gegeven de lock-downovertreder over te brengen naar de grote hal van de Politie Academie. Bij die gelegenheid verzette Gerold zich hevig tegen de wetsdienaren en bracht een politieman slagen toe op het lichaam.

Daarbij verscheurde hij ook het uniform van de politieambtenaar. In zijn agressieve bui sloeg de overtreder het glas van de voordeur van het politiebureau stuk, meldt het Korps Politie Suriname.

Gerold werd toen in de boeien geslagen en overgedragen aan de Recherche van Regio Midden. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte door de politie in verzekering gesteld meldt de politie.