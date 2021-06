VIDEO: Steve Meye verspreidt leugens over doodvallen jongeman in Choi’s

De Surinaamse bisschop Steve Meye heeft leugens verteld over de dood van een jonge medewerker van Choi’s, die is overleden aan de gevolgen van besmetting van het coronavirus. Meye zei voor de camera dat de 19-jarige jongeman was doodgevallen in de supermarkt waar hij werkte, twee dagen nadat hij gevaccineerd was. De supermarkt heeft vandaag zelf het ware verhaal verhaal naar buiten gebracht.

Choi’s zegt dat hun collega de jongeman ViĆ«ro Sadiroon na een ziekbed van enkele weken, in het ziekenhuis is overleden aan de gevolgen van een COVID-19 besmetting. De jongeman was volgens Choi’s niet gevaccineerd, zoals beweerd wordt door Meye en vele anderen die fake news verspreiden over de dood van de jongen.

In Suriname is vaccinatie van burgers van 18 jaar en ouder sinds kort gestart. Sadiroon was al enkele weken ziek en kan dus nooit zomaar een vaccinatie hebben gekregen twee dagen voor hij stierf. Op de beelden hieronder staat Steve Meye dus glashard te liegen.

Deze hardnekkige leugen werd flink verspreid met name door de zogenaamde anti-vaxxers; mensen die tegen vaccineren zijn en allerlei onzin verhalen verzinnen om twijfelaars bang te maken.