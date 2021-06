Geld en goederen gestolen bij inbraak in winkel tijdens lockdown

Inbrekers hebben dinsdagavond ingebroken in een winkel in Paramaribo. Zij namen SRD 20 duizend, sigaretten, alcoholische dranken en diverse andere goederen weg.

Op camerabeelden zijn drie mannen te zien die tijdens de lockdown in Suriname de roldeur hebben geforceerd. Zij kwamen in de handelszaak terecht waar zij alles overhoophaalden. Bij de kassa zochten de inbrekers naar geld. Zij wisten uiteindelijk SRD 20 duizend te stelen en ook de overige goederen die zij hebben weggedragen.

Er was sprake van een ravage die de criminelen hebben aangericht. Zij kozen met de gestolen spullen het hazenpad. Het is niet duidelijk of zij zijn opgehaald in een auto.

De winkelier ontdekte de inbraak en deed aangifte. De politie is naar de plaats gegaan voor een onderzoek. Zij werkt aan de opsporing en aanhouding van de criminelen.