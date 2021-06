Afgelopen week meer coronadoden in Suriname dan in Nederland

Dat de coronasituatie in Suriname zeer ernstig is, blijkt uit het aantal doden dat de afgelopen tijd in het land is genoteerd. Uit de officieel beschikbare cijfers van de afgelopen week van 3 tot en met 9 juni 2021, blijkt zelfs dat in Suriname in die periode meer coronadoden zijn genoteerd dan in Nederland.

De meest recente cijfers van woensdag 9 juni vallen daarbij het meest op: in Nederland met zijn miljoenen inwoners zijn er op die dag 5 doden geregistreerd, terwijl er in Suriname sprake is van 10 doden.

In de periode van 3 tot en met 9 juni (7 dagen) zijn in Nederland 56 personen overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus en in Suriname 57.

In Nederland is woensdag de 11 miljoenste coronaprik gezet. Volgens de overheid draagt het vele aantal vaccinaties bij aan de daling van de coronacijfers in het land. Suriname loopt nog wat achter met betrekking tot de vaccinaties, maar dat zal de komende periode veranderen. Woensdag zijn er namelijk 90.000 vaccins van Nederland aangekomen in het land: