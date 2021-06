VIDEO: Dode bij verkeersongeval op Oost-Westverbinding nabij Coronie

Bij een verkeersongeval aan de Oost-West verbinding in Suriname is vanmiddag één persoon om het leven gekomen. Vier gewonden zijn afgevoerd naar de poli te Coronie.

Het is nog niet duidelijk wat er zich heeft afgespeeld. In een live filmpje van ‘Tra Fas’ De’ is te zien dat een voertuig in het water terecht is gekomen (foto). Een persoon lag dood nabij het voertuig. De Surinaamse politie is ter plaatse bezig met het onderzoek.

UPDATE: het dodelijk slachtoffer is een 12-jarig meisje. De bestuurder reed over de Oost-West verbinding en zou ter hoogte van plantage Welgelegen zijn uitgeweken voor een kuil op de weg. Hij verloor de controle over de besturing, met als gevolg dat het voertuig een schutting ramde en vervolgens op z’n kop in een goot belande.

Het live filmpje is hieronder terug te zien: