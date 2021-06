Weer opstand in cellenhuis bureau Keizerstraat vanmorgen

Na de uitbraak van gevangenen gisteren, was het ook vandaag onrustig in het cellenhuis van bureau Keizerstraat in Suriname. Er was vanmorgen namelijk wederom een opstand. Dit gebeurde rond 07.20u.

Verschillende eenheden van de politie werden opgetrommeld en zijn ter plaatse geweest om assistentie te verlenen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de situatie nu onder controle is.

Dertien arrestanten zijn op maandagmorgen 7 juni ontvlucht vanuit het cellenhuis. Gisteravond werd een tweede ontsnapte gevangene ingerekend: