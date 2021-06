Sociale crisislijn 189 gelanceerd in Suriname

In opdracht van president Santokhi is besloten een 1×24 uur sociale crisislijn met het telefoonnummer 189 op te starten voor de gemeenschap, waarbij het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) de trekkersrol vervult. Hieraan participeren ook andere ministeries en nodige instituten. Het doel van deze crisislijn is om te dienen als een meldpunt voor burgers met nijpende sociale problemen die aandacht behoeven.

De uitdagingen van de gemeenschap zullen niet alleen aangehoord worden, maar de medewerkers van de crisislijn zullen bemiddelen zodat er oplossingen komen voor de noden van de burgers. De sociale crisislijn is gelanceerd op 7 juni 2021 door minister Rishma Kuldipsingh van AW&J. Mochten de overige lijnen voor meldingen niet bereikbaar zijn, kan deze tijdelijke crisislijn worden geraadpleegd op 189.

Karishma Mathoera, directeur van het Nationaal Jeugdinstituut (NJI), heeft aangegeven dat de crisislijn naast de overige crisislijnen zich zal richten op de sociale gevallen, waarbij men moeilijk of geen ingang vindt bij bevoegde instanties, acute problemen vanwege wateroverlast, acute voedingsnood, COVID-19 steun, etc. Besloten is om deze tijdelijke crisislijn op het kantoor van het NJI te faciliteren vanwege de beschikbare ruimte.

Mathoera heeft benadrukt dat aan de sociale crisislijn vrijwilligers verbonden zijn waarbij voorlopig de lijn bemand wordt door veelal ambtenaren die werkzaam zijn op het ministerie van AW&J. Het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) is belast met het adequaat begeleiden van de operators. De rapportages die vanuit de crisislijn komen dienen als “klankbord” waarbij de regering inzage krijgt op de crisis aanmeldingen en afmeldingen.

Directeur van het NCCR Jerry Slijngaard, heeft te kennen gegeven dat het NCCR op basis van haar ervaring participeert bij de opzet van het project en instructies geeft aan de operators, vooral bij het doorgeleiden van de ingekomen meldingen naar de juiste instanties. De directeur van NCCR benadrukt dat de crisislijn een project is van 3 maanden waarop de regering daarna zal evalueren en bepalen of het project zich continueert of als het opgeheven zal worden.

Het centraal nummer is 1X24 uur te bereiken op 189. Whatsapp bellen kan op de nummers 8556680/ 8556855/ 8566620 en 8550093. De operators zijn sociaal ingesteld en zullen alle klachten aanhoren en doorgeleiden naar desbetreffende instanties. Minister Kuldipsingh roept eenieder op om niet te schromen en gebruik te maken van de crisislijn die voor eenieder open staat.