Politie zoekt familieleden van mannen die opgebaard zijn in mortuarium AZP

In het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) liggen vanaf januari drie lijken opgebaard, waarvan de Surinaamse autoriteiten niet weten wie de nabestaanden zijn. Familieleden worden opgeroepen om binnen twee weken contact te maken met het Korps Politie Suriname.

Het gaat om 3 mannen, waarvan 2 Surinamers en 1 buitenlander. Het eerste lichaam is van een onbekende hindoestaanse man, die bij het AZP binnengebracht is na een aanrijding. Hij is aldaar overleden en op 2 januari naar het mortuarium gebracht.

Het ander lichaam is van een onbekende 40-jarige creoolse man, die eveneens is overleden in het AZP en op 2 januari in het mortuarium is binnengebracht.

De buitenlander is een 65-jarige Braziliaanse man genaamd Ferreira Da Silva Raimundo. Zijn lichaam is op 23 januari in het mortuarium binnengebracht.

Familieleden kunnen ook contact opnemen met het mortuarium van het AZP op het telefoonnummer 442222 toestel 287, om de begrafenis van de overledene ter hand te nemen.