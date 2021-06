Minister Ramadhin tekent schenkingsovereenkomst vaccins Nederland

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft op maandag 7 juni 2021 namens de regering van Suriname de schenkingsovereenkomst tussen de Republiek Suriname en de Staat der Nederlanden ondertekend. Van Nederlandse zijde heeft zijn collegaminister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge het document bevestigd. Hiermee is de toezegging van vaccins uit Nederland een feit.

De eerste bezending komt op woensdag 9 juni 2021 aan in Suriname. In eerste instantie zou het gaan om 40.000 vaccins, maar volgens het ministerie van Volksgezondheid hebben ziekenhuizen in Nederland minder van het vaccin besteld, waardoor er ruimte is om een grotere partij aan Suriname te leveren. Het gaat in de eerste zending om het aantal van 90.000 AstraZeneca-vaccins, die per direct ingezet kunnen worden in Suriname.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat Nederland 750.000 AstraZeneca-doses levert, als het kan nog deze maand, maar dat is afhankelijk van de leveringen die Nederland zelf binnenkrijgt.

Er zouden ook 50.000 Moderna-vaccins aan Suriname geleverd worden. Die doses worden vooralsnog vervangen door AstraZeneca. Dat vaccin kan in tegenstelling tot Moderna op koelkasttemperatuur bewaard worden en is daardoor logistiek makkelijker in te passen in het Surinaamse vaccinatieprogramma.

Vaccins zijn niet het enige wat Suriname krijgt van Nederland. Vorige week dinsdag ontving het land zuurstofcontainers en persoonlijke beschermingsmiddelen. Vrijdag volgde een team van zo’n twintig medici, microbiologen en verpleegkundigen. Het steunpakket omvat ook medicamenten, medisch apparatuur en verbruiksartikelen. Deze steun komt op het moment dat wij in Suriname te kampen hebben met een ernstige Covid-19-gezondheidscrisis.

Met de ondersteuning ligt het in de lijn der verwachting dat Suriname de Covid-19-situatie sneller onder de knie krijgt.