Dit is over van een personenwagen, die maandag betrokken was bij een verkeersongeval op de Oost-Westverbinding nabij Moengo. Een jongeman is daarbij ter plekke om het leven gekomen.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om de bestuurder van de auto, te weten Quincy S. Hij kwam in botsing met een busje waarin drie personen zaten.

Twee van de inzittenden raakten gewond en zijn met de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis.