Gewapende rovers overvallen moeder en twee kinderen in kamp

In Suriname hebben drie gemaskerde rovers maandag een moeder en haar twee minderjarige kinderen in hun kamp in Brokopondo overvallen. De criminelen waren gewapend met jachtgeweren.

De slachtoffers waren in het kamp toen de rovers uit het bos kwamen. Zij vielen de vrouw en haar kinderen aan en bedreigden hen met de wapens. Onder bedreiging namen zij SRD 80.000, USD 2.000, een halsketting en andere spullen weg. Zij zijn

vervolgens weer het bos in.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De vrouw heeft een van de rovers herkend als een ex-arbeider van haar man. Haar man was tijdens de beroving niet in het kamp.

De Surinaamse politie ging naar de plaats en stelde een onderzoek in.