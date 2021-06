VIDEO: Grootste vliegramp uit geschiedenis Suriname vandaag 32 jaar geleden

Het is vandaag precies 32 jaar geleden dat de grootste vliegramp uit de Surinaamse geschiedenis plaats vond. Dit toestel van de Surinaamse vliegmaatschappij SLM crashte destijds bij het vliegveld Zanderij. Alle negen bemanningsleden en 167 van de 178 passagiers kwamen om het leven. Elf passagiers en een hond overleefden de ramp.

Toen het vliegtuig Zanderij naderde, was het daar, anders dan het weerbericht had voorspeld, mistig. Het zicht was evenwel niet zo slecht dat er niet op zicht kon worden geland. Gezagvoerder Will Rogers besloot echter via het Instrument Landing System (ILS) te landen, hoewel dit niet betrouwbaar was en hij voor zo’n landing ook geen toestemming had.

De gezagvoerder brak drie landingspogingen af. Bij de vierde poging negeerde de bemanning de automatische waarschuwing (GPWS) dat het toestel te laag vloog. Het toestel raakte op 25 meter hoogte twee bomen. Het rolde om de lengteas en stortte om 04.27 uur plaatselijke tijd ondersteboven neer.

Gepensioneerde brandweer man Lucien Vriese zei tegen de STVS: “Die dag wil ik nooit meer meemaken.” Bekijk het STV item hier: