Veertien arrestanten ontvlucht vanuit cellenhuis Keizerstraat

Veertien arrestanten in Suriname zijn vanuit het cellenhuis Keizerstraat ontvlucht. Het gaat vermoedelijk om zij die besmet zijn met Covid-19. Vandaag is bij de telling gebleken dat veertien er niet zijn. De politie gaat niet in het cellenhuis waardoor het niet bekend is wanneer het is gebeurd.

Waterkant verneemt dat het gaat om arrestanten die voor moord en andere zware misdrijven zijn opgesloten.

Hoe de ontvluchting precies heeft plaatsgevonden, is nog niet bekend. De politie kan niet in de celruimte gaan omdat zij niet voldoende PPE heeft.

Vernomen wordt dat de politiemannen soms vanuit hun auto de controle buiten het cellenhuis moesten uitoefenen omdat er geen ruimte voor hen is van waar zij dat kunnen doen.