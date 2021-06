Nederland stuurt overmorgen 90.000 vaccins naar Suriname

Nederland zou er deze week een levering van 40.000 doses van het AstraZeneca-vaccin naar Suriname sturen, maar dat worden er 90.000. De vaccins gaan overmorgen naar Suriname.

Volgens het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid hebben ziekenhuizen in Nederland minder van het vaccin besteld, waardoor er ruimte is om een grotere partij aan Suriname te leveren.

Volgens volksgezondheid kunnen de vaccins direct worden ingezet in Suriname. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Nederland 750.000 AstraZeneca-doses levert, als het kan nog deze maand, maar dat is afhankelijk van de leveringen die Nederland zelf binnenkrijgt.