Man die moeder (66) vuistslagen op hoofd toebracht en met bezem sloeg aangehouden

De 33-jarige Fabian F. is op woensdag 26 mei door de politie van het bureau Latour op zijn woonadres te Ephraimzegen opgespoord en aangehouden. Deze verdachte die heel agressief is, heeft op dinsdag 11 mei zijn broer en moeder met de dood bedreigd. De agressieve jongeman bracht daarbij zijn 66-jarige moeder enkele vuistslagen toe op haar hoofd meldt het Korps Politie Suriname zondag.

De broer, van wie Fabian drie maanden terug twee mobiele telefoontoestellen had weggenomen, legde dit ontoelaatbaar gedrag van zijn jongere broer met een mobiele telefoon vast. De bejaarde vrouw deed op woensdag 12 mei aangifte van deze mishandeling bij de politie. Echter wenste zij medisch niet te worden behandeld.

De verdachte werd opgespoord, maar wist uit handen van de politie te blijven. Fabian wendde zich op maandag 24 mei weer tot zijn moeder en vroeg haar naar geld. Toen de vrouw hem aangaf geen geld te hebben, nam hij zonder meer SRD 30 uit de tas van zijn moeder. Hierna bedreigde hij haar te zullen doden en dat hij de woning in brand zou steken.

De driftkop pakte vervolgens een bezemstok waarmee hij zijn moeder slagen toebracht op het lichaam. Het slachtoffer liep letsel op en moest medisch worden behandeld. Voor de aankomst van de politie had de verdachte de plek verlaten. Het gelukte de wetsdienaren hem op 26 mei aan te houden.

De bezemstok waarmee hij zijn moeder te lijf ging, is door de politie in beslag genomen. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Fabian door de politie in verzekering gesteld meldt de politie.