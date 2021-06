COVID-brigade Nickerie gesloten vanwege positief geteste manschappen

De COVID-brigade in Nickerie is sinds vrijdag gesloten. Drie manschappen van het handhavingsteam zijn positief getest op het gevreesde virus. Het overige personeel is in thuisquarantaine geplaatst.

De politie van Nieuw Nickerie is voorlopig beslast met het werk van de brigade. Het gebouw en de pick-up van het handhavingsteam zijn ontsmet.

De derde coronagolf die Suriname momenteel teistert, is besmettelijker en dodelijker dan de eerdere golven. Dat blijkt zondag 6 juni weer als er wordt gekeken naar de coronacijfers: 11 personen zijn overleden en in de afgelopen 24 uur zijn 249 nieuwe besmettingen geregistreerd na 517 keer testen.