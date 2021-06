Minister haalt hard uit naar ‘leugenaars en misleiders’ over vaccins

De Surinaamse minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, heeft zaterdagavond tijdens een persconferentie hard uitgehaald naar wat hij noemt misleiders en leugenaars die bezig zijn met misleiding van de gemeenschap. Hij noemde daarbij Steve Meye, Ricky Stutgard en Richard Cullimore. Ook het dagblad Times of Suriname kreeg ervan langs.

“Ik noem deze mensen vandaag bij naam omdat men bezig is met misleiding van de gemeenschap, men vertelt leugens”, zei de minister. Zo vertelt Steve Meye volgens Ramadhin leugens en onwaarheden aan zijn achterban, terwijl de overheid haar best doet om alle bescherming naar de bevolking te brengen, met hulp van het buitenland.

“Ricky Stutgard tracht op allerlei manieren de samenleving te beïnvloeden met misinformatie en leugens over het vaccin”, aldus de bewindsman.

Een ander persoon die mensen volgens de bewindsman zou misleiden, is Richard Cullimore, die een kruidenthee voor veel geld verkoopt en beweert mensen daarmee te kunnen genezen. De minister vraagt zich hardop af welk belang deze meneer Cullimore heeft met zijn handelingen.

Ramadhin haalde Times of Suriname aan omdat de krant deze week bekend maakte dat ze zelf onderzoek gaan doen naar de effecten van vaccinatie. De minister vindt het onverantwoordelijk dat een krant zich gaat bezig houden met medische zaken.

Volgens Ramadhin zal de overheid er niet voor schromen om artikel 7 lid 3 van de wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand op hen toe te passen. In dat artikel is opgenomen dat er maatregelen kunnen worden genomen tegen personen, die misleidende informatie geven welke niet bevorderlijk is voor de bescherming van de volksgezondheid.

De persconferentie is hier terug te zien: