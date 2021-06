Man overgiet buurman met Lysol na ruzie over vuil

Jules B heeft zijn buurman overgoten met bijtmiddel Lysol aan de Pericastraat te Marowijneproject na een ruzie over vuil. De recherche van Paramaribo heeft hem zaterdag na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Het slachtoffer was vijf dagen in het ziekenhuis opgenomen en moest ook door de plastisch chirurg worden behandeld in Suriname.

Het ging om een slepende ruzie tussen de verdachte en het slachtoffer. Vorige maand kregen zij weer ruzie waarbij de verdachte vond dat het slachtoffer vuil op zijn erf had gegooid.

Jules B ontkent het bijtmiddel op het slachtoffer te hebben gegooid. Hij geeft toe op het erf van zijn buurman te zijn geweest en hem een klap te hebben toegebracht. De verdachte is vrijdagavond op zijn woonadres aangehouden.