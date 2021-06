Jongeman aangehouden voor beroving supermarkt Kwattaweg

Het is de recherche van Paramaribo zaterdag gelukt Robby G (24) aan te houden aan de Kwattaweg in de omgeving van de Van Idsingastraat. Hij zou samen met anderen een winkelier aan de Kwattaweg in april hebben overvallen.

Robby G ontkent iets af te weten van de beroving. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De jongeman zou betrokkenheid hebben bij de beroving van een supermarkt annex hotel aan de Kwattaweg. De rovers namen SRD 100 duizend, valuta, belkaarten, telefoontoestellen, alcohol en andere spullen weg.

De verdachten gingen via de garagedeur in de supermarkt en vielen de winkelier aan. Zij maakten toen onder bedreiging van wapens de spullen buiten. De rovers sloegen de winkelier zodanig dat hij letsel in het gezicht had opgelopen. Het onderzoek duurt voort.