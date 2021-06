Herintroductie ‘Seki Siksi’ beweegcampagne

Op zondag 6 juni om zes uur ‘s middags is de herintroductie van de “Seki Siksi”-beweegcampagne. “Seki Siksi” is een mediacampagne rond bewegen in het kader van het voorkomen en beheersen van niet-overdraagbare (chronische) ziekten “NCD’s” en het bevorderen van een gezondere levensstijl. Dit is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, en ondersteund door de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO).

De praktijk leert dat het leven steeds meer “zittend” wordt. Televisie, computer, computerspelletjes, spelletjes op de mobiele telefoon, minder fysiek werk als gevolg van toenemende automatisering zijn hiervoor verantwoordelijk. De campagne heeft onder meer als doel een nieuwe trend te introduceren die de Surinaamse gemeenschap aanzet tot regelmatige lichaamsbeweging.

Het is bewezen dat regelmatige lichaamsbeweging helpt bij het voorkomen en behandelen van niet-overdraagbare ziekten (NCD’s), zoals hartaandoeningen, beroertes, suikerziekte en kanker. Het helpt ook om hoge bloeddruk, overgewicht en obesitas te voorkomen en kan de geestelijke gezondheid, kwaliteit van leven en welzijn verbeteren. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert 150 minuten matige lichaamsbeweging per week.

Lichaamsbeweging kan op vele manieren: wandelen, fietsen, sporten en actieve vormen van recreatie (zoals bezemen, harken). Lichamelijke activiteit kan ook worden ondernomen op het werk en rond het huis, maar gezien de huidige covid-19-situatie wordt aangeraden om zoveel mogelijk thuis te bewegen. Alle vormen van fysieke activiteit kunnen gezondheidsvoordelen opleveren als ze regelmatig en van voldoende duur en intensiteit worden uitgevoerd.

Wereldwijd zijn vrouwen minder actief (32%) in vergelijking met mannen (23%) en in de meeste landen neemt de inactiviteit af op oudere leeftijd. Volgens het STEPS-onderzoek (2013) van het toezicht op risicofactoren voor NCD’s, voldeed slechts 55,5% van de totale bevolking aan de door de WHO aanbevolen bewegingsniveau (stedelijk kustgebied: 55,7%, landelijk kustgebied: 57,9%, landelijk binnenland oppervlakte: 49,1%). Vrouwen hadden minder kans om het aanbevolen bewegingsniveau te halen. Er is geconcludeerd dat ongeveer de helft van de bevolking voldoet aan het aanbevolen bewegingsniveau van de WHO.

Met de herintroductie van de “Seki Siksi”-beweegcampagne worden mensen aangemoedigd om elke dag of minimaal 3 keer per week voor tenminste 30 minuten te bewegen. De campagne is een uitbreiding van het oefenprogramma ‘Sranan Lus A Skin’ van het ministerie van Volksgezondheid. De oefensessies zijn nog beschikbaar op de facebook en webpagina’s van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg en het ministerie, welke mensen kunnen gebruiken om zelf thuis te bewegen.