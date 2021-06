Felicitatie van president Santokhi aan Natio en Bigi Boy

“Weten op welk moment welke handeling te plegen is een kunst die op diverse gebieden haar vruchten afwerpt. Op het moment dat ik de motivatieboodschap insprak voor ‘Natio’ en daarna voor ‘Bigi Boy’ had ik reeds goede hoop dat het eindresultaat positief zou zijn. Alles dat wij kunnen doen is hopen en moreel steunen vanaf een afstand. Het harde werk moet uiteindelijk iedereen zelf doen.” Met deze woorden start de warme felicitatie van president Santokhi gericht aan ons nationaal elftal en onze UFC- held.

Bribi na krakti, dat vertrouwen hebben wij samen als natie gesteld in onze sporthelden. Bij elk doelpunt galmde de trots van vele Surinamers door het land. Een kreet van blijdschap en kracht. Wij gaan met hetzelfde vertrouwen de volgende horde, Canada, tegemoet. Vanwege Covid-19 en de bijbehorende maatregelen kon niet de hele regering ter plekke zijn maar de felicitaties vooraf waren welgemeend en hebben de nodige kracht doen blijken.

Dezelfde kracht ging uit naar onze rots ¨Bigi Boy¨ die heeft zich zeker doen gelden. Hij heeft Suriname wederom op de wereldkaart geplaatst door slim effectief en resultaatgericht te vechten. Als land zijn wij bijzonder trots en zullen die trots ook gepast uitdrukken bij terugkomst van deze sporter die zich letterlijk door obstakels heen slaat. Een beter voorbeeld van doorzetting kon Suriname op dit moment niet krijgen.

Als president roep ik eenieder op om samen door te gaan op het pad van herstel en succes. Op deze twee dagen heeft Suriname weer extra bewezen hechter te zijn dan de oppervlakkige misverstanden doen denken. Op de avond van 148 jaar Hindostaanse Immigratie worden wij eraan herinnerd dat wij via diverse paden onze weg naar dit deel van de wereld hebben gevonden en nu meer dan ooit onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden in dit wat ons één maakt; ons geliefd Suriname. Wat wij gemeen hebben; de liefde voor ons land. Wij zingen dan ook met trots ¨hoe wij hier ook samen kwamen aan zijn grond zijn wij verpand.

Met deze woorden roep ik u op om de vlag hoog te houden. Het moreel hoog te houden. Laat ons samen werken en samen blijven strijden voor dit mooi land. Gister was onze vlag internationaal aan top, vanavond weer. Zeker niet voor de laatste keer en in ons hart vanzelfsprekend voor altijd!

Gado blesi!