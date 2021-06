CBvS bevestigt: ‘Vanaf 7 juni flexibel wisselkoerssysteem, vrije markt bepaalt koers’

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) heeft zaterdag laten weten dat zij per maandag 7 juni 2021 ingevolge de Resolutie van 3 juni 2021 No. 6778/21 (S.B. 2021 No. 76) het toen geldend beheerst-zwevend wisselkoerssysteem verlaat en een flexibel wisselkoerssysteem adopteert. De valutakoers zal vanaf maandag dus door de vrije markt bepaald worden.

Aanleiding hiertoe is de overstap van de Bank naar de uitvoering van een nieuw monetair beleidsraamwerk, waarbij niet de wisselkoers doch de basisgeldhoeveelheid als beleidsvariabele voor de beheersing van inflatie van toepassing zal zijn. Een flexibel wisselkoerssysteem zal ondersteunend zijn aan het nieuw beleidsraamwerk en zal daarmede effectief zijn bij inflatiebeheersing.

Het flexibel wisselkoerssysteem impliceert dat de Bank wisselkoersen noteert die door middel van het vraag- en aanbodmechanisme tot stand komen. Dit houdt in dat zij vanaf 7 juni 2021 aan de hand van de transactievolumes en de koersnoteringen der algemene banken en wisselkantoren driemaal per dag de gewogen gemiddelde aan- en verkoopkoersen berekent en publiceert, namelijk omstreeks 10:00u, 12:30u en 15:00u.

De eerste wisselkoersnoteringen van de Bank op basis van het flexibel wisselkoerssysteem zijn aldus op 7 juni 2021 omstreeks 10:00u beschikbaar. De wisselkoersnoteringen van de andere buitenlandse valuta’s dan de US-dollar en de euro worden door de Bank vastgesteld aan de hand van de internationale kruiskoersnoteringen, met inachtneming van de gewogen gemiddelde wisselkoersen van de Surinaamse dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

De dagelijkse koersnoteringen worden vooralsnog gepubliceerd op de website van de Bank. Hiermede komt tevens de per 1 maart 2021 ingestelde bandbreedte met een minimum- en maximumverkoopkoers voor de USD te vervallen.

De bedoeling is dat op korte termijn een platform voor de valutahandel wordt ontwikkeld, waarop algemene banken en wisselkantoren op een transparante en geordende wijze vreemde valuta zullen kunnen verhandelen. Zodra het valutahandelsplatform operationeel is, zullen de transactievolumes en -koersen op dit platform eveneens worden meegenomen voor de berekening van de gewogen gemiddelde wisselkoersen.

De Bank attendeert eenieder erop dat de onder haar toezicht staande algemene banken en wisselkantoren de enige erkende en bevoegde instanties zijn, waarmee het publiek wisseltransacties mag verrichten.