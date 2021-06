Aruba verliest met 7-0 van Canada, Suriname moet dinsdag winnen

Aruba heeft afgelopen nacht met 7-0 verloren van Canada in Florida. Het land gaat aan kop gaan in de kwalificatiepoule.

Canada en Suriname strijden in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) tegen elkaar om de winst in de groep, die recht geeft op een plaats in de volgende ronde van de kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar.

Suriname, waar Dean Gorré aan het roer staat, moet van Canada winnen om het enige ticket naar de volgende ronde te grijpen. Canada heeft vanwege het betere doelsaldo genoeg aan een gelijkspel, dus Suriname moet winnen.