Op donderdag 27 mei 2021 heeft een delegatie onder leiding van minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking geparticipeerd in de 26ste Ministeriële vergadering van de Associatie van Caribische Staten (ACS), voorafgegaan door een voorbereidende vergadering op technisch niveau op woensdag 26 mei 2021.

De secretaris-generaal Rudolfo Sabonge is in zijn eerste statement tijdens een ministeriele vergadering van de organisatie, onder andere ingegaan op de impact die de COVID-19-pandemie heeft op het sociaal en economisch leven, alsook de gevolgen van klimaatverandering. Hij pleitte voor meer coördinatie en bereidwilligheid van de geïndustrialiseerde landen in het ter beschikbaar stellen van vaccins.

De vergadering heeft zich onder andere gebogen over het Plan van Aanpak voor de periode 2021-2023, waarbij de focus zwaar is gelegd op de “post COVID-19”-pandemie. In het kader is het plan aangepast naar de hedendaagse ontwikkelingen. Tevens heeft men zich sterk gemaakt voor de positionering van de ACS op nationaal regionaal en internationaal niveau.

De vergadering heeft tevens de diverse Raden voor de periode 2021-2023 gekozen. Het voorzitterschap van de Ministeriele Raad is overgedragen van de Dominicaanse Republiek aan Mexico voor de periode 2021-2023. Suriname zal zitting hebben in de Speciale Raad van Samenwerking en het genereren van financiële middelen in de functie van vice-voorzitter.

Minister Albert Ramdin heeft in een bilaterale virtuele ontmoeting welke hij eerder mocht hebben met de ACS secretaris-generaal, eveneens kenbaar gemaakt voorstander te zijn van een betere positionering van de ACS in multilaterale sfeer.