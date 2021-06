Veel lof in Nederland voor Surinaamse voetbal commentator Marciano Zalman

De WK kwalificatiewedstrijd tussen Suriname en Bermuda, die in de nacht van vrijdag op zaterdag ook live werd uitgezonden in Nederland via Ziggo sports, heeft veel Nederlandse fans opgeleverd voor de Surinaamse commentator Marciano Zalman (foto).

Met name op Twitter regende het complimenten voor Zalman, die de door Suriname gewonnen wedstrijd vanuit het Essed stadion in Paramaribo versloeg.

Het was de eerste keer dat een belangrijke wedstrijd van het Surinaamse elftal Natio, live op de Nederlandse TV werd uitgezonden. Zalman versloeg de wedstrijd vanuit Suriname en Ziggo sport zond de wedstrijd ook met het originele geluid uit, waardoor duizenden Nederlandse kijkers Zalman in hun huiskamers hoorden.

En dat werd heel positief ontvangen, getuige de tweets die ook hieronder te lezen zijn.

Zelfs de verslaggever van Ziggo sport gaf aan onder de indruk te zijn van de stijl van Zalman en hoopte dat hij de wedstrijd van dinsdag tegen Canada ook zou kunnen verslaan. Dat is zeer waarschijnlijk niet het geval, aangezien de wedstrijd in Chicago (VS) wordt gespeeld.

Hoe dan ook, ook Marciano Zalman heeft goed gescoord tijdens de wedstrijd van Natio: