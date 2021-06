Komende drie maanden natter dan normaal

Volgens de recente metingen van de Meteorologische Dienst Suriname (MDS) zal het in de komende drie maanden meer regenen in Suriname. “Het zal natter zijn dan normaal”, liet het hoofd van de Meteorologische Dienst, Sukarni Sallons-Mitro, op vrijdag 4 juni optekenen tijdens een gezamenlijke live persconferentie van de ministeries Openbare Werken, Landbouw, Veeteelt en Visserij en Regionale Ontwikkeling en Sport. De persconferentie ging over de status van wateroverlast in Suriname.

Voorafgaand aan de uiteenzetting van de drie ministers van de bovengenoemde ministeries hield Salons haar presentatie over de weergave van het weer en klimaat in Suriname. Aangegeven is dat er metingen van de gemiddelde neerslag is gedaan bij de meetpunten in de kustvlakte en in het binnenland. “Als er gekeken wordt naar de cijfers van de afgelopen drie maanden maart, april en mei zien wij dat het in de kustvlakte relatief natter is geweest dan het vierjaren gemiddelde. In het binnenland heeft het juist minder geregend”, zegt Salons.

Toch lijkt het volgens de hoofdverantwoordelijke van de Meteorologische Dienst alsof er meer neerslag is geweest vanwege de overstroomde gebieden in het binnenland. De gebieden die te kampen hadden met wateroverlast of nog steeds in deze situatie zitten, zijn gebieden waar geen meteo-meetpunten zijn geplaatst. In die gebieden zou er mogelijk meer neerslag zijn gevallen met het gevolg wateroverlast.

Op het station Leliëndaal is een maximaal maandtotaal aan neerslag van 567.6 millimeters (mm) genoteerd voor de kustvlakte, terwijl er op het station Amatopo in het zuiden van Suriname een maximaal van 746.8 mm neerslag is gemeten. “Wanneer er plaatsen zijn waar de Meteorologische Dienst geen meetpunten heeft en deze hoeveelheid neerslag valt, dan kunnen sommige gebieden wel wateroverlast ondervinden”, geeft Salons aan.

In ieder geval geven de cijfers aan dat het voor de komende drie maanden juni tot augustus natter zal zijn dan normaal. Voor de dagelijkse weersverwachting verwijst het hoofd van de Meteorologische Dienst naar de website www.meteosur.sr.