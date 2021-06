Dienswapen politie-inspecteur gestolen uit auto tijdens Natio-wedstrijd

Het dienstwapen van een politie-inspecteur is bij een inbraak in zijn auto gisteravond gestolen tijdens de voetbalwedstrijd van Suriname tegen Bermuda in het Franklin Essed Stadion. Onbekenden hebben ingebroken en namen het wapen weg.

De inspecteur was in het stadion in verband met zijn werkzaamheden en liet zijn dienstwapen achter in zijn wagen. Bij terugkomst ontdekte hij de inbraak aan zijn voertuig.

Van de diefstal van het wapen werd aangifte gedaan. De politie stelde een onderzoek in, maar het is nog niet bekend wie de inbraak in het voertuig heeft gepleegd. De verdachten worden nog opgespoord.