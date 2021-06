Jongeman overleden door verstikking tijdens eten

Geordano Arnhem (18), die bekend was als Gigi, is in de avond van 26 mei door verstikking overleden in Suriname. Uit een gerechtelijke lijkschouwing blijkt dat er geen sprake is van misdrijf. Het gaat om verstikking door het nuttigen van voeding.

Maureen Nibte, advocaat van de familie van Gigi, zegt dat de familie de doodsoorzaak van verstikking heel raar vindt. Gigi had brood gegeten en thee gedronken. Na het eten en het drinken heeft de jongeman niet eens gehoest waardoor de familie niets kon merken van een verstikking. Gigi heeft kortom geen verstikkingsverschijnselen gehad.

Volgens Nibte vindt de arts het ook raar dat Gigi door verstikking is overleden vooral gelet op de jeugdige leeftijd. De arts gaat daarom een nader onderzoek doen. Het ontzielde lichaam van Gigi is afgestaan aan zijn familie. Hij zal mogelijk op 11 juni ten grave worden gedragen.

Op 26 mei is Gigi plotseling thuis overleden. Nibte zegt dat de familie in shock is, want in januari is Cherelee Manhoef, een nicht van Gigi, vermoord door haar vader. De familie was nog bezig dat verdriet te verwerken en is nu opgeschrikt met de dood van Gigi.

De advocaat zegt dat de jongeman niet ziek was en ook geen aandoening had. Er is er ook geswabt op het lijk Gigi maar het is negatief getest op COVID-19.