Coronadoden bij gewapende machten in Suriname

De gewapende machten in Suriname zijn deze week geconfronteerd met het heengaan van hun leden als gevolg van besmetting met het coronavirus.

Zo zijn twee militairen woensdag overleden.

Een van hen is in het ziekenhuis overleden en zijn collega is onderweg gestorven toen hij werd vervoerd voor medische behandeling. Verder heeft een penitentiaire ambtenaar donderdag het leven gelaten.

Ook is een oud-inspecteur van politie donderdag overleden. Zij lag in het ziekenhuis. De oud-inspecteur heeft tot en met april nog gewerkt op het bureau Nieuwe Haven. Eerder is een agent overleden in het ziekenhuis toen hij besmet raakte met COVID-19.

De afgelopen periode zijn tal van politiemannen, penitentiaire ambtenaren en militairen besmet geraakt met het coronavirus. Ook de brandweer en andere ambtenaren kregen te maken met besmettingen van het gevreesde virus.

Tot en met donderdagavond 20.00 uur waren er 325 coronadoden te betreuren in Suriname. In Juni zijn er al 23 personen overleden aan COVID-19. President Chandrikapersad Santokhi heeft aangegeven dat de situatie zeer ernstig is. Voor Suriname geldt ingaande vrijdag 28 mei code paars en voor de ziekenhuizen code zwart.