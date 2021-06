Zoekactie met vliegtuig naar op zee vermiste Guyanese kapitein

Collega’s van de vermiste Guyanese kapitein van een vissersboot Jurmain McBean, zijn een zoekactie op zee gestart naar de man. Jurmain ook wel bekend als ‘rasta’ verdween woensdagochtend in de diepte van de Atlantische Oceaan, nabij de kust in het oosten van Suriname.

De 45-jarige McBean sprong in het water om een kurk met touw te verwijderen van de schroef van boot, waarmee hij als kapitein en nog 5 andere vissers waren. Daarbij verdween hij in de diepte.

Na het ongeval werd er via de portofoon contact gemaakt met een andere boot in de directe omgeving, waarna de eigenaar van de boot telefonisch op de hoogte werd gesteld over het incident.

Er werd aangifte van vermissing gedaan bij de politie van Nieuw Amsterdam. De boot genaamd Emanuel is nog steeds niet aan wal. De eigenaar zorgde ervoor dat er een vliegtuig werd ingehuurd waarmee de oceaan afgezocht werd.

Het onderzoek in deze zaak, door de Surinaamse politie, is in volle gang. Op deze plek heeft het incident zich voorgedaan: