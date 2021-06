Dronken man bedreigt echtgenote en dochter met mes

De 49-jarige B.M. is afgelopen zondag door de politie van het bureau Nieuw-Nickerie aangehouden. Zijn echtgenote en haar dochter deden op die bewuste dag aangifte tegen de verdachte, meldt het Korps Politie Suriname.

Volgens verklaring van de aangeefsters heeft B.M in beschonken toestand, gewapend met een mes, hen met de dood bedreigd. De dronkaard gaf ook aan dat hij de woning in brand zou steken, aldus de politie.

B.M. werd ter ontnuchtering overgebracht naar het politiebureau. Toen hij nuchter was is hij voorgeleid en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld.