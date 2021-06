Cubanen gestrand nadat Surinam Airways charter vlucht naar Nicaragua annuleert

Surinam Airways heeft afgelopen maandag een geplande chartervlucht naar Managua (Nicaragua) geannuleerd. Hierdoor waren bijna 100 Cubaanse passagiers op Zanderij gestrand.

Het luchtvaartbedrijf in Suriname zegt in een persbericht hierover dat volgens de in de overeenkomst opgenomen ‘terms and conditions’, de passagiers en de charteraar verantwoordelijk zijn voor de volledigheid en juistheid van de reisdocumenten.

“De SLM heeft de benodigde vergunning om Managua aan te doen niet ontvangen. Daarom is conform de gesloten charterovereenkomst, besloten de vlucht te annuleren om zodoende de charteraar en passagiers de ruimte te geven om de benodigde vergunningen en documenten in orde te maken” zegt de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij.

Een deel van de gestrande passagiers weigerden te vertrekken en probeerde op het terrein te bivakkeren.