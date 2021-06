Automobilist overleden in ziekenhuis na aanrijding met truck

Een automobilist (61) is woensdag overleden in het ziekenhuis aan het opgelopen letsel bij een aanrijding met een truck aan de Tout Lui Fautkanaalweg op 12 mei.

De automobilist die de truck aanreed aan de Tout Lui Fautkanaalweg, raakte zwaargewond. Hij werd vervoerd naar de Spoedeisende Hulp waarna opname in het ziekenhuis noodzakelijk was. De man was in coma.

Bij de politie is woensdag melding gemaakt dat hij is overleden. Hij wordt gerekend tot een verkeersdode in Suriname.

Uit het onderzoek van de politie is komen vast te staan dat de automobilist de veroorzaker is omdat hij op de rijhelft van de truck ging en de aanrijding heeft veroorzaakt.