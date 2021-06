VIDEO: Files nadat politie weg afsluit om verplaatsen naar andere buurten te voorkomen

De politie van Santodorp en Leiding 9A heeft vandaag de weg in de richting van de Magentabrug aan weerszijde afgesloten. Dit om te voorkomen dat burgers zonder enige noodzaak van zuid naar noord gingen om inkopen te doen.

De bedoeling is dat er inkopen wordt gedaan bij de dichtstbijzijnde winkel in het ressort. Zij die dringend over de brug moeten zoals naar het werk of de dokter worden wel toegelaten evenals zij die over een dispensatie beschikken.

De wegen waren hierdoor echter zodanig gestremd, dat de politie op den duur met controle werkzaamheden moest stoppen en het verkeer in goede banen leiden. Er waren files vanaf de Nieuw Weergevondenweg naar Welgedacht A weg. Aan de zijde van de Nieuw Weergevondenweg waren ook kilometers lange files.

De controle werkzaamheden worden bij de Magentabrug en Kameelbrug gedaan. Filmpje van de drukte: