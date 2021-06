Volgende week al 40.000 coronavaccins naar Suriname

Het demissionaire kabinet stuurt zo snel mogelijk, naar verwachting volgende week al, 40.000 AstraZeneca-vaccins naar Suriname. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de leveringen pas in de tweede helft van juni zouden beginnen, maar dat is nu naar voren gehaald, laat minister De Jonge weten.

In totaal is het de bedoeling om 500.000 tot 750.000 Astra-vaccins te sturen naar het land, dat zwaar getroffen is door de coronapandemie. Daarnaast wordt er nog gewerkt aan een donatie van 50.000 doses Moderna.

Vanmorgen vertrok een eerste vrachtvliegtuig met medische zuurstof en persoonlijke beschermingsmiddelen naar Paramaribo. Aanstaande vrijdag vertrekt er een speciale gezant, de voormalig RIVM-directeur Marc Sprenger, met een medisch team.