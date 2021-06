Vliegverbod Zuid-Amerika opgeheven en vervangen door quarantaineplicht

Met ingang van vandaag gelden in Nederland geen vliegverboden meer voor reizigers uit landen in Zuid-Amerika waaronder Suriname. Maar het verbod wordt vandaag vervangen door nieuwe quarantaineregels.

Een daarvan is de wettelijke quarantaineplicht. Die houdt in dat reizigers na aankomst in Nederland tien dagen in quarantaine moeten. Of korter, als zij na vijf dagen negatief worden getest. Houden zij zich hier niet aan, dan riskeren ze een boete van 435 euro.

De reizigers moeten voor hun vertrek naar Nederland twee bewijzen laten zien dat ze geen corona hebben: een negatieve PCR-test die maximaal 72 uur voor vertrek is afgenomen en een negatieve sneltest van maximaal 24 uur oud. Een alternatief hiervoor is een negatief testresultaat van een PCR-test die maximaal 24 uur voor vertrek is afgenomen.

Suriname staat op de lijst met landen zijn aangemerkt als zeerhoogrisicogebied. Dat betekent dat de quarantaineplicht daarvoor zal gaan gelden vanaf 1 juni 2021.