Politie stopt privéfeestje met lachgas; aanwezigen beboet

De politie in Suriname heeft in het weekend een privéfeestje met lachgas in Paramaribo stopgezet. Een fles lachgas is aangetroffen en in beslag genomen. Alle aanwezigen kregen een bestuurlijke boete opgelegd.

Bij de politie kwam de melding van een feestje dat gaande was. Zij ging naar de plaats en stopte het feestje. Op de plaats werd behalve de fles lachgas ook muziekapparatuur aangetroffen en in beslag genomen.

De politie heeft in het weekend 102 mannen en 25 vrouwen aangehouden als overtreders van lockdown. Zij heeft hen een bestuurlijke boete opgelegd. Op vrijdag 28 mei zijn 45 mannen en 19 vrouwen als lockdown-overtreders beboet en 29 mei betrof het 23 mannen en 2 vrouwen. Op zondag 30 mei kregen 34 mannen en 4 vrouwen een boete.

De politie heeft controle activiteiten ontplooid bij de bruggen Vabi, Doorsteeg, Saron- en Coesewijnebrug. Ook hebben verschillende eenheden van de politie gesurveilleerd.