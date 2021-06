Auto volledig door brand verwoest aan de Afobakaweg

Brandweermannen zijn bezig een auto die in brand staat te blussen (foto). Dit gebeurde vanmorgen rond 07.00u aan de Afobakaweg in Suriname, ter hoogte van mast 24.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het voertuig daar op een inrit stond geparkeerd. De brand werd ontdekt door buurtbewoners die de Surinaamse politie en de brandweer in kennis stelde. Toen de brandweer ter plaatse arriveerde was het voertuig in lichterlaaie.

De auto was totaal verwoest. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De politie van Paranam heeft de zaak in onderzoek.