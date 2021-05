Man (43) licht collega (33) op en drukt groot geldbedrag achterover

De 43-jarige Kisoenpersad C. is door de politie van het bureau Leiding op zijn woonadres opgespoord en aangehouden. De man wordt ervan verdacht zijn 30-jarige collega E.R van een groot geldbedrag in SRD te hebben opgelicht, meldt het Korps Politie Suriname.

E.R. deed op dinsdag 4 mei aangifte op voormeld politiebureau tegen Kisoenpersad. Volgens verklaring van de aangever hield hij zijn collega voor dat hij een personenauto wilde kopen. Daarbij gaf Kisoenpersad hem te kennen een vriend te hebben bij wie hij dat voor hem kon regelen.

Zoals afgesproken gaf E.R. wekelijks een geldbedrag aan zijn collega, met de bedoeling zo snel mogelijk het geld voor de auto te verzamelen, zodat hij kon overgaan tot de aankoop van het voertuig. Vanaf de maand oktober 2020 tot en met december 2020 had de aangever een groot geldbedrag in SRD verzameld bij zijn collega, die hem verzekerde dat hij op 31 december 2020 over het voertuig zou beschikken.

Kisoenpersad hield hem echter op 31 december voor dat hij vanwege besmetting van het covid-19 virus er niet aan toe is gekomen de afhandeling van de auto in orde te maken. Hij beloofde de aangever dat hij pas in februari 2021 over het voertuig zou kunnen beschikken.

Aangezien dit ongeloofwaardig overkwam bij E.R. stapte hij naar de politie, waarbij de buurtmanager bemiddelde in deze zaak. Daarbij kwam aan het licht dat Kisoenpersad het voertuig niet had gekocht, maar het geld ten eigen bate had gebruikt. De verdachte kreeg toen tot en met 30 april 2021 de tijd om het geld terug te betalen aan E.R.

Toen dit ook niet het gewenste resultaat opleverde, deed hij wederom op 4 mei aangifte tegen Kisoenpersad. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte voor oplichting door de politie achter slot en grendel geplaatst meldt de politie.